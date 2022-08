Bizar ongeval in parkeergarage in Uden

Een oudere vrouw in een scootmobiel is woensdagmiddag om het leven gekomen in een parkeergarage in het Noord-Brabantse Uden.



De vrouw was om nog onbekende redenen klem komen te zitten onder een brandslangkast met haar scootmobiel. Ze overleed ter plekke.



Wij doen onderzoek naar het overlijden van een oudere vrouw in een scootmobiel in een parkeergarage aan de Past. Spieringsstraat in #Uden. Door nog onbekende oorzaak kwam ze klem te zetten onder een brandslangkast. Wat haar dood veroorzaakte is onderwerp van onderzoek.

Reacties

12-08-2022 11:16:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.265

OTindex: 82.362



Maar waarom je daardoor sterft? Hartaanval van de stress?? Dat je scootmobiel klem komt te zitten, kan ik me nog voorstellen.Maar waarom je daardoor sterft? Hartaanval van de stress??

12-08-2022 12:12:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.255

OTindex: 88.825

Ging ze dood omdat haar scootmobiel klem zat. Of reed ze zich klem omdat ze nét overleden was?

