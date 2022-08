Amerikaanse stewardess breekt rugwervel door harde landing

Een Amerikaanse stewardess heeft vorige maand een rugwervel gebroken door een harde landing van het toestel waar zij op dat moment in werkte. Het vliegtuig kwam zó hard neer dat zij dacht dat het neerstortte, vertelde ze aan het team dat onderzoek deed naar haar verwondingen.



De stewardess brak haar rugwervel in een vliegtuig van Southwest Airlines op het vliegveld John Wayne in Californië, schrijft The Washington Post.



Volgens de luchtvaartautoriteit die onderzoek deed naar het incident was de stewardess de enige die gewond raakte door de harde landing. Het vliegveld in het Amerikaanse Santa Ana heeft een korte landingsbaan en door onbekende oorzaak maakten de piloten een 'tamelijk harde landing', concludeerden de autoriteiten.



Stewardessen raken het vaakst gewond door turbulentie terwijl zij door de cabine lopen, meldt de Amerikaanse krant. Deze medewerkster zat echter in haar stoel achter in het vliegtuig toen zij haar rugwervel brak.



Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines zegt dat de veiligheid boven alles gaat en betreurt het dat de medewerkster gewond is geraakt. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het nu met haar gaat is niet duidelijk. Het incident gebeurde op 1 juli.

Reacties

11-08-2022 12:17:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.729

OTindex: 27.918

Dat is het landingsgestel sterker dan de ruggengraat. Tenslotte is dat toestel niet door z'n hoeven gegaan.



Ik vermoed eerder dat de betrokken stewardess niet op de juiste wijze plaatsgenomen had op het moment van de landing.

11-08-2022 12:31:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.256

OTindex: 82.349

@Emmo : dat zou verklaren waarom zij de enige is die gewond raakte.

11-08-2022 13:13:42 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.299

OTindex: 6.519

Tenslotte hebben ze vaak een speciale stoel met extra steun; juist omdat ze zo vaak neerstorten landen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: