Franse wetenschapper fopt volgers, foto van zon blijkt plakje worst

Een Franse wetenschapper heeft bijzondere ophef veroorzaakt op sociale media. Terwijl iedereen zich vergaapt aan de nieuw gepubliceerde foto's van de James Webb Telescoop, beweerde √Čtienne Klein een unieke en zeer gedetailleerde afbeelding van de zon te hebben gezien. Trots deelde hij het op Twitter, maar volgers hadden niet door dat het in werkelijkheid ging om een foto van een Spaanse worst Hij zegt dat hij een punt probeerde te maken over nepnieuws. "Kijk altijd uit wat je gelooft, ook van mensen met autoriteit."Afgelopen week ging er een video rond waarvan beweerd werd dat het de opkomende maan in het poolgebied is. Het werd massaal gedeeld, maar was hartstikke nep. Zelfs de Nederlandse meteoroloog Gerrit Hiemstra deelde het op zijn Twitter-account.