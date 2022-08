Politie opent onderzoek naar influencer die witte haai van twee meter roosterde en opat

De Chinese influencer Tizi is in het oog van de storm terechtgekomen nadat haar video viraal ging waarin ze een witte haai op de barbecue legde en verorberde. De lokale politie van Nanchong heeft een onderzoek geopend. Dat schrijft de South China Morning Post. De witte haai is in China een beschermde diersoort. Het illegaal bezitten ervan kan leiden tot een gevangenisstraf tot tien jaar.



«Het ziet er wreed uit, maar het vlees is oprecht erg mals», klinkt het in de bewuste video die intussen verwijderd werd. In de video is te zien hoe Tizi, die meer dan 8 miljoen volgers heeft, de haai van twee meter bovenhaalt, en ernaast gaat liggen om te tonen hoe groot die is. Daarna snijdt ze de haai in twee, marineert ze het dier en legt ze het op de barbecue. Het hoofd wordt gekookt in een soort pikante bouillon.



De politie van Nanchong bevestigt dat het om een witte haai gaat. Over de hele wereld wordt de witte haai beschouwd als een kwetsbare diersoort. In de toekomst kan de diersoort bedreigd geraken, vanwege industriële overbevissing en het afsnijden van haaienvinnen, een praktijk die vaak gelinkt wordt met georganiseerde misdaad in China, Zuid-Afrika, Fiji en Hawaii. Haaienvinnen worden afgesneden voor consumptie en wordt vaak gebruikt in soep. Het is een van de grootste oorzaken van de snelle achteruitgang van de haaienpopulaties.



Het is een van de redenen waarom er zo zwaar getild wordt aan de video van Tizi. In China kan het illegale bezit van een witte haai leiden tot gevangenisstraffen tot tien jaar. Tizi beweert evenwel dat ze de haai op legale wijze verkregen heeft, lokale autoriteiten zeggen evenwel dat die verklaring niet overeenkomt met de feiten. Het is nog niet duidelijk of Tizi bestraft zal worden.

