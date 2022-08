05-08-2022 10:22:26

Quote:

gebruikte ze spaz, een omstreden scheldwoord dat in het Verenigd Koninkrijk als beledigend ervaren wordt door mensen met hersenverlamming. Het woord wordt in de Engelse taal op verschillende manieren gebruikt. Naast deze betekenis zijn er ook mensen die het gebruiken als werkwoord, en dan bedoelen: “ga uit de bol”.

Elk woord kan van het op het andere tijdstip beledigend worden.Jammer dat als het op twee manieren in gebruik is het negatieve eruit wordt gefilterd. Maar zo gaat het in deze tijd, er moet wat geouwehoerd worden, anders zijn we niet gelukkig. In de context van het lied zal het echt niet over datgene gaan waar zij het over hebben dat aanstootgevend is.