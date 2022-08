Naakte man bij bouwmarkt voor de 69ste keer gearresteerd

Bij een filiaal van bouwmarkt Big Lots in Portsmouth, New Hampshire (VS) is een naakte man gearresteerd. De politie kreeg een melding van een meneer in Adamskostuum die zich gedroeg alsof hij onder invloed van verdovende middelen was. De man bleek een lange geschiedenis van aanvaringen met de politie te hebben.



De man is afgelopen jaar al 9 keer ingerekend door de dienders van Portsmouth. Het gros van die arrestaties was voor het plegen van ordeverstoring of openbare geweldpleging. In totaal was zijn aanhouding bij de bouwmarkt arrestatie nummer 69 voor de man. Nice.



De man werd na een nacht in de cel weer vrijgelaten.

Reacties

03-08-2022 16:12:04 Mamsie

Oudgediende



Ligt de geestelijke gezondheidszorg daar dan ook al op zijn gat?

