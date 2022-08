Zevenjarige jongen dood gevonden in wasmachine uren nadat ouders hem als vermist hadden opgegeven

Een zevenjarige jongen uit Texas werd dood gevonden in een wasmachine in zijn huis uren nadat zijn ouders hem als vermist hadden gemeld bij de politie.



Troy Khoeler, een pleegkind dat in 2019 door het paar werd geadopteerd, werd donderdagochtend ontdekt in de bovenlader in de garage van zijn huis.



De politie reageerde rond 5.20 uur op een oproep over een vermist kind. De ouders vertelden rechercheurs dat ze rond 4 uur 's nachts voor het eerst merkten dat Tory weg was.



Twee uur later troffen de speurders de jongen aan in de wasmachine van de woning na een grondige zoektocht van de buurt.



Het is niet bekend gemaakt of er sprake is van een treurig ongeluk of dat er opzet in het spel is.



"We weten niet wat er is gebeurd, maar we zijn van plan om erachter te komen", vertelt politiewoordvoerder Robert Minchew. "Of hij werd gedood door de wasmachine of al dood was voor hij in de machine terecht kwam weten we nog niet."



Hij bevestigde dat Troje gekleed was toen ze hem vonden, maar gaf geen details, waaronder of er water in de machine zat of dat het deksel gesloten was.



De vader van de jongen was thuis op het moment dat zijn moeder terugkeerde van een nachtdienst in een ziekenhuis en was nog in uniform toen de politie arriveerde.

Reacties

01-08-2022 15:57:49 Emmo









Het lijkt mij dat een joch van zeven te groot is om in een wasmachine te passen.

01-08-2022 18:08:14 Sjaak









@Emmo : Ja, we zullen die ouders moeten vertellen dat ze liegen.

01-08-2022 18:56:17 Emmo









@Sjaak : Ik neem aan dat de politie het joch gevonden heeft en het bericht naar buiten heeft gebracht.

