Duurzame wijk wordt al maanden verwarmd met aggregaat op diesel

In ieder huis een waterpomp, goede isolatie en natuurlijk zonnepanelen op het dak. De wijk Molenaer in Westzaan is 'klaar voor de toekomst' klinkt het op de website. Klein detail: vooralsnog bestaat de stroomvoorziening uit een diesel slurpend aggregaat.



Er is nog geen ruimte op het stroomnet en het duurt ook nog even voor die er wel is. Tot die tijd - inmiddels al maanden - is er dus een extreem vervuilend dieselaggregaat dat voor flink wat overlast zorgt: het maakt een hoop lawaai, het stoot fijnstof uit en de dieselwalmen ruiken ook niet echt aangenaam.



Sinds maart gaan er honderden liters diesel per week doorheen, schrijft de Telegraaf. Woordvoerder van energiebedrijf Alliander, Ceriel Thissen, legt in de krant uit hoe het zit: omdat het stroomnet overvol is, is er een nieuw transformatorhuisje nodig. "En daar zit het probleem. Eerder dit jaar wilden we de kast in orde maken, maar bij werkzaamheden voor de fundering bleek de bodem verontreinigd te zijn.”



Inmiddels is de grond gesaneerd, maar pas half oktober zijn de werkzaamheden rond het transformatorhuisje afgerond. Dan heeft er meer dan zeven maanden een dieselaggregaat een hele woonwijk van stroom voorzien. Extra saillant: er zit een verwarmingselement op het aggregaat omdat de door de huizen opgewekte zonne-energie nergens heen kan. Die wordt nu dus doelbewust verkwist door het verwarmingselement.

