Kees de kat uit Anna Paulowna heeft onze hulp NIET nodig

Een belangwekkend bericht van de Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon bereikte onlangs de media. Op Facebook hebben de dierenredders een oproep geplaatst om vooral NIET meer te bellen over Kees.Kees (kat, 7 jaar) houdt volgens de ambulancedienst erg van zwemmen en rollen in de modder. Daarom krijgt de dierenambulance regelmatig telefoontjes van bezorgde mensen die denken dat het beest verdrinkt. Volgens Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon is het dier echter nadrukkelijk niet in nood."Al onze collega's zijn op de hoogte gesteld over Kees. Mocht de dierenambulance gebeld worden, kan er gevraagd worden even een foto van de kat te sturen, als onze collega's Kees dan herkennen, kunnen we u met een gerust hart vertellen dat u Kees gewoon kunt laten lopen.."