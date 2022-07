Schrikkelseconde verwart computers, techreuzen willen er vanaf

De wereld houdt een gecoördineerde wereldtijd bij. Net als bij de schrikkeldagen op de kalender, moet die tijd soms met een schrikkelseconde worden rechtgetrokken. Voor computers is dat extreem verwarrend, dus de techreuzen willen er vanaf.



Sinds 1972 wordt de gecoördineerde wereldtijd of UTC aangehouden, een tijdsindicatie gebaseerd op een atoomklok en de rotatie van de aarde. Sindsdien zijn er 27 schrikkelseconden geweest, om de klok te corrigeren op minuscule veranderingen in de rotatie van de aarde. Zo'n schrikkelseconde wordt om middernacht toegevoegd, de klok gaat dan niet van 23:59:59 naar 00:00:00, maar eenmalig naar 23:59:60.



Computers raken in de war van die uitzondering, omdat die haaks staat op de interne logica van 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur en 24 uur in een dag. En dus gaat er dan meestal wel wat fout, omdat het heel lastig is om voor die uitzonderlijke omstandigheid te testen. Toen in 2012 een schrikkelseconde werd toegevoegd, gingen grote websites als Reddit, LinkedIn en Foursquare en Yelp offline. In 2015 was er een nieuwe schrikkelseconde en was de angst groot, maar bleken de problemen kleiner, maar nog steeds aanwezig, net als in 2016. De volgende schrikkelseconde zou op 31 december kunnen zijn.



Facebook-moederbedrijf Meta roept op om de schrikkelseconde te laten vallen. "Het toevoegen van schrikkelseconden is een riskante praktijk die meer kwaad doet dan goed, en wij vinden het tijd om het te vervangen door nieuwe technologieën", schrijft de technische leiding van Meta.



Het bedrijf staat niet alleen: ook techreuzen Google, Microsoft en Amazon staan achter de oproep, meldt CNET. En ook het US National Institute of Standards and Technology (NIST) en het Franse Bureau International de Poids et Mesures (BIPM) staan achter de oproep – die instellingen zijn verantwoordelijk voor het definiëren van eenheden.



'Smeerseconde' als alternatief

De schrikkelseconde is waardevol voor bijvoorbeeld astronomen, die hemellichamen bekijken op basis van de UTC-tijd. Volgens Meta is dat echter minder belangrijk dan de potentiële schade die de schrikkelseconde kan aanrichten als systemen uitvallen.



Meta stelt als alternatief een 'smeerseconde' voor, een idee waar Google in 2011 mee kwam. De schrikkelseconde wordt dan niet in één keer toegevoegd, maar in kleinere stukjes over een hele dag uitgesmeerd. Die optie is echter ook niet zonder valkuilen, want er zijn verschillende manieren om de schrikkelseconde uit te smeren, en nog geen gecentraliseerde standaardmanier om dat te doen.



De smeerseconde is volgens Meta dan ook niet dé oplossing voor de schrikkelseconde. Het bedrijf stelt vooral dat de huidige situatie achterhaald is. De betrokkenheid van de twee toonaangevende instanties op gebied van definiëring zijn hoopgevend voor de techreuzen.



Een volgende stap zal nog even op zich laten wachten. Volgend jaar verschijnt een rapport over de schrikkelseconde dat in 2015 is aangevraagd door de Internationale Telecommunicatie-unie van de Verenigde Naties, een instantie die zich toelegt op de standaardisering van zaken rond telecommunicatie.

29-07-2022 15:55:45 Jawel

Ja, vreselijk zo'n schrikkelseconde. Je zal toch maar even niet op facebook kunnen kijken als het fout gaat. Daar moet je toch niet aan denken!

29-07-2022 16:58:09 Emmo

Uiteraard willen computertovenaars er van af. Dan kunnen we in één moeite door ook de schrikkeldag afschaffen, die is ook lastig. Alleen hebben we dan gelijk weer de Juliaanse kalender, die paus Gregorius in 1582 om hele goede redenen heeft afgeschaft

29-07-2022 17:16:30 Sjaak

Daar bestaan NTP-servers voor. Die techreuzen hoeven hun applicatie alleen maar af en toe de juiste tijd te laten downloaden om gelijk te blijven.

29-07-2022 19:07:34 omabep

Ik wens dan wel dat mijn laptop en telefoon een juiste tijd aangeven.



Laatste edit 29-07-2022 19:10 Hier lopen de klokken weer eens gelijk, ze staan een half jaar met een andere tijd en dan denk ik er gewoon een uur bij.Ik wens dan wel dat mijn laptop en telefoon een juiste tijd aangeven.

