Lid van Queen’s guard brult naar toerist die zijn paard aanraakt: «Haar verdiende loon»

Op TikTok verschijnen er opmerkelijke beelden van een razend lid van de Queen’s guard. Hij brult op een vrouw die het waagt om zijn paard aan te raken. De vrouw zegt «nooit nog terug te keren naar Londen». Online krijgt de soldaat een duwtje in de rug: «Het is het leger, niet Disneyland.»Iedereen kent het beeld van stijve soldaten met harige hoeden die stoïcijns op hun paard wachten voor het Buckingham Palace. De wissel van de wacht is dan ook een van de populairste toeristische attracties in Londen. De ceremoniële aflossing van de soldaten wordt dagelijks door duizenden mensen bezichtigd.Daarom zijn er ook enkele regels die toeristen moeten volgen. De Britten nemen die traditie die de Britse defensie symboliseert namelijk erg serieus. De leden van de Queen’s Guard zijn bovendien ook volwaardige soldaten in functie. Toeristen mogen foto’s nemen van het spektakel en van de soldaten, maar met het nodige respect.Zo is het niet de bedoeling om de paarden aan te raken. Een Britse vrouw deed dat wel, en werd ervoor stevig op de vingers getikt. «Blijf uit de buurt van de Queen’s guard en raak de teugels niet aan», schreeuwt de man. De vrouw, zichtbaar geschrokken, neemt razendsnel de benen.De video werd gedeeld door het account @phigs op TikTok en werd al bijna vijf miljoen keer gedeeld. De video kreeg de titel: «Queen’s guard valt mijn stiefmoeder verbaal aan», het onderschrift leest dan weer: «We zullen nooit terugkeren naar Londen na dit incident.»