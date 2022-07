Politiefunctionaris tijdens kerkdienst vermoord

Juist was op zondag 24 juli, rond het middaguur, de eredienst afgelopen in de kerk Assembly of God, in de buurt Meyer in de deelgemeente Croix-des-Bouquets van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, toen zwaargewapende bandieten, leden van de “400 Mawozo”-bende, het kerkgebouw binnendrongen en één van de gelovigen in koelen bloede doodschoten. Het slachtoffer was politie-inspecteur Réginald Laleau (45). Zonder problemen namen de bandieten het lichaam van hun slachtoffer met zich mee toen ze weer vertrokken met de zwarte Toyota Land Cruiser “Zo Reken”, waarmee ze ook waren gekomen. De vrees is gerechtvaardigd dat de stoffelijke resten van de vermoorde politiefunctionaris naar Haïtiaans bendengebruik zullen worden verbrand en/of in stukken zullen worden gehakt.Laten we niet vergeten dat Joseph Wilson, alias "Lanmò San jou", de chef van "400 Mawoso", had gedreigd om de politieagenten te doden van een van de gepantserde voertuigen van de Nationale Politie van Haïti (PNH), door de bandieten bijgenaamd "Men lap fe san", die in de door de bendes gecontroleerde gebieden patrouilleert. Deze dreiging werd uitgevoerd.Gedurende de middag waren er verschillende "botsingen" en vuurgevechten tussen de politie en mannen van "400 Mawozo", waardoor er veel paniek onder de bevolking ontstond.Politieagent Laleau is nummer 25 op de lijst van zijn collega's die tussen januari en juni 2022 zijn gedood door kogels tijdens operaties tegen bendes of koudweg zijn geëxecuteerd, aldus Lionel Lazarre, coördinator van de Nationale Unie van Haïtiaanse Politieagenten (SYNAPOHA).