Schaakrobot breekt vinger van zijn zevenjarige tegenstander

Een schijnbaar competitieve schaakrobot heeft de vinger gegrepen én gebroken van zijn zevenjarige tegenstander op een schaaktoernooi in Moskou. Volgens de verantwoordelijke zou het kind de veiligheidsregels verbroken hebben door zijn beurt niet af te wachten. Dat schrijven Russische media.Het schaaktoernooi vond plaats op 19 juli. Daarbij werden er ook schaakrobots ingezet, die verschillende matchen tegelijk kunnen spelen. Ook Christopher, een zevenjarige jongen, moest het opnemen tegen de robot. Christopher hoort bij de dertig beste schakers van Moskou. Alleen heeft hij een zwakte: hij is nogal ongeduldig.Althans, dat zegt Sergey Smagin, de vicepresident van de Russische Schaak Federatie, op het Baza Telegram account. Daar werd een video gedeeld waarin te zien is hoe Christophers vinger gegrepen wordt door de robot. Een vrouw en drie mannen snellen ter hulp, maar het mocht niet baten: zijn vinger werd gebroken. Volgens Smagin had het zevenjarige jongetje niet gewacht op zijn beurt en was de robot nog aan zet.«Er zijn bepaalde veiligheidsvoorschriften en het kind heeft die kennelijk verbroken. Wanneer hij zijn zet maakte had hij niet door dat hij nog moest wachten. Het is een extreem uitzonderlijk voorval. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak», aldus Smagin.Sergey Lazarev, de president van de Moskou Schaak Federatie, zegt aan het TASS persagentschap dat het incident te betreuren is. Hij gaf wel een ander relaas van de feiten: «Het kind deed een zet, en daarna moet je even wachten op de respons van de robot. Maar het kind was te snel en de robot greep hem vast», aldus Lazarev.Lazarev voegt toe dat de robotleverancier «zal moeten reflecteren.» Smagin beweert evenwel dat het incident een «uniek» voorval was en dat de robot «erg veilig» is: «De robot heeft al vele toernooien gespeeld. Blijkbaar moeten kinderen vooral gewaarschuwd worden. Zo’n dingen gebeuren nu eenmaal.»De ouders van Christopher hebben evenwel contact opgenomen met het openbaar ministerie. Het kind heeft het toernooi verder kunnen zetten, maar dan wel mijn zijn vinger in het gips.