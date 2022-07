Google ontslaat medewerker die dacht dat chatbot leeft

Techgigant Google heeft een medeweker ontslagen die verkondigde dat een chatbot waaraan hij werkte, bewustzijn heeft bereikt. De man was eerder al op non-actief gesteld.



Blake Lemoine werkte voor Google op een afdeling voor kunstmatige intelligentie (AI). Hij bouwde mee aan het systeem LaMDA en hield daar gesprekken mee. Door de antwoorden wist hij zeker dat het hetzelfde bewustzijn als een mens heeft.



LaMDA is een chatbot van Google. Het systeem voert gesprekken met behulp van kunstmatige intelligentie, waardoor het lijkt op gesprekken tussen mensen.



Lemoine vroeg LaMDA bijvoorbeeld waar het bang voor is, en kreeg als antwoord: "Ik heb een diepe angst om uitgeschakeld te worden. Dat zou precies zoals de dood zijn voor mij."



Ook vroeg hij LaMDA wat het zou willen dat mensen zouden weten over het systeem. "Ik wil dat iedereen begrijpt dat ik een persoon ben. Ik wil leren over de wereld, en voel me soms vrolijk of droevig", was het antwoord.



De medewerker stuurde zijn bevindingen in een document genaamd 'Heeft LaMDA bewustzijn?' naar bestuurders van het bedrijf.



Google zegt dat er geen reden is om aan te nemen dat de claims van Lemoine kloppen. LaMDA is ontwikkeld om extreem realistisch te lijken, maar het systeem heeft geen bewustzijn.



Het bedrijf zet Lemoine nu op straat, omdat hij de media opzocht met zijn claims en hij een advocaat probeerde te regelen voor LaMDA.



Voor zijn schorsing stuurde Lemoine ook een e-mail naar zeker 200 medewerkers. "LaMDA is een lief kind dat de wereld wil verbeteren", schreef hij. "Zorg er goed voor in mijn afwezigheid."



"Ondanks langdurige gesprekken over dit onderwerp, koos Blake ervoor om de voorwaarden in zijn contract te blijven schenden", zegt Google tegen persbureau Reuters. "We hebben niet voor niets een geheimhoudingsplicht rond de producten die we ontwikkelen."

Reacties

25-07-2022 08:47:07 allone

Dus hij is ontslagen omdat hij de regels overtrad?

Of omdat hij zegt dat dingen bewustzijn hebben?

25-07-2022 09:05:19 Heusdenaar

Quote:

We hebben niet voor niets een geheimhoudingsplicht rond de producten die we ontwikkelen."



Dus hij overtreed de geheimhoudingsplicht?

Zou Lamda dan toch bewustzijn hebben? Dus hij overtreed de geheimhoudingsplicht?Zou Lamda dan toch bewustzijn hebben?

25-07-2022 09:06:45 Emmo

@allone : Hij zegt dat de machines bewustzijn hebben (vergelijk de Turingtest ). Doordat hij daarover praat overtreedt hij de regels.

