Verzakte gloednieuwe Haagse concertzaal Amare wordt twee centimeter opgetild

Door een constructiefout in het gloednieuwe cultuurpaleis Amare in Den Haag moet er nu al een grote verbouwing worden gedaan: de hele concertzaal moet twee centimeter worden opgetild. Over een week gaat de zaal de lucht in, schrijft Omroep West.



In april werd bekend dat de vloeren door een bouwfout enkele millimeters waren verzakt. Daardoor kunnen tien deuren in het cultuurpaleis niet meer goed open.



De zaal van vijftien miljoen kilo rust op vijftien pilaren. Elke pilaar houdt het gewicht van tachtig olifanten of vierhonderd auto's omhoog, berekende de regionale omroep.



Alle pilaren worden gestut. De rubberen dempers ertussen worden vervangen door steviger rubber, zodat de zaal niet meer verzakt. De bouwer is inmiddels begonnen met de herstelwerkzaamheden.



"Het is een hele ingewikkelde operatie", zegt projectdirecteur Jan-Hein Reefhuis van bouwcombinatie Cadanz. "Amare is al een heel complex gebouw an sich, maar om in zo'n bestaand gebouw een concertzaal van vijftien miljoen kilo nog even op te tillen, dat is een enorme operatie."



Op 1 en 2 augustus gaat de zaal daadwerkelijk de lucht in. Volgens Reefhuis is dat dan weer niet spectaculair. "Dat gaat maar met zo'n klein beetje per keer dat je daar nauwelijks iets van kunt zien." De operatie vindt plaats tussen twee concertseizoenen in, zodat het publiek er niet door wordt geraakt.



De bouw van het cultuurgebouw aan het Spuiplein leidde tot jarenlang gesteggel in de Haagse politiek. Plannen uit 2008 werden aan de kant geschoven omdat het te duur zou worden en in 2014 volgde een nieuw plan. Ook de uiteindelijke bouw kende veel problemen. Zo lag de bouw een tijd stil, werd het gebouw later opgeleverd dan verwacht en viel Amare veel duurder uit. In plaats van de eerder berekende 177 miljoen, kostte het uiteindelijk 223 miljoen.

26-07-2022 16:17:17 Jawel

Slechts 223 miljoen i.p.v. 177 miljoen. Voor prestigieuze overheidsprojecten betekent dat dus dat binnen budget opgeleverd is.

26-07-2022 16:26:13 Mamsie

Dus de muziek isdaar in mineur gezakt...

26-07-2022 16:38:31 venzje

het gewicht van tachtig olifanten of vierhonderd auto's O ja, dat maakt het aanschouwelijk? Gaat het dan om Ram Vans of om Aygo's?

26-07-2022 16:43:37 Emmo

@venzje : Of om Afrikaanse mannetjes of om Indische vrouwtjes?

26-07-2022 16:55:50 Mikeph

het project is maar 26% duurder uitgevallen.

Eigenlijk maar 5% maar ze konden de btw dit jaar nog niet aftrekken.

