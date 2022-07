Man in slaaptrein wordt wakker op vertrekstation

Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest voor de Schotse Jim Metcalfe. Hij stapte in Glasgow een slaaptrein in om al slapend op zijn volgende bestemming te komen. De ochtend erop werd hij echter wakker in Glasgow.



Jim reist vaker met de betreffende nachttrein en dat is hem tot dusver goed bevallen. Afgelopen week verliep de reis minder soepel. Het plan was dat Metcalfe in Londen wakker zou worden, maar de trein bleek helemaal nooit te zijn vertrokken uit Glasgow.



Normaliter zit je bijna acht uur in de trein. Rond tien uur 's avonds stap je in, waarna je lekker slaapt en om half acht 's ochtends sta je op je eindbestemming. De trein leek ook dit keer gewoon te rijden, op Twitter liet de treinbeheerder weten dat er niets anders was dan anders.



Passagiers zijn rustig gaan slapen en werden de volgende wakker gemaakt door een medewerker. Vergezeld door koffie en broodjes, kwam hij vertellen dat de trein helemaal nooit was vertrokken, vertelt Jim aan Independent.



Jim is uiteindelijk maar gewoon weer naar huis te gaan.

Reacties

24-07-2022 14:55:04 BatFish

Oudgediende



Dan heeft hij wel heel vast geslapen. Je merkt toch of een trein beweegt? Heeft hij zijn geld wel terug gekregen?

24-07-2022 15:14:25 Emmo

Stamgast



@BatFish : De trein bewoog juist niet. Dat was het hele eieren eten.

