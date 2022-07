Zeldzame rog springt in boot VS, krijgt aan boord vier jongen

Een Amerikaans gezin was afgelopen weekend aan het vissen in de staat Alabama, toen een enorme rog aan boord van hun boot sprong. Daar bleef het niet bij: het dier baarde vier jongen terwijl de familie haar terug in het water probeerde te krijgen.Het was een zeldzame adelaarsrog die uit het water in de boot van April Jones en haar gezin sprong, schrijft de Amerikaanse op Facebook. Het dier zou ruim anderhalve meter breed zijn geweest en woog volgens de vissersfamilie ongeveer 180 kilo.Jones werd licht geraakt door de rog toen die aan boord sprong. Het was volgens haar 'absoluut een angstig moment', maar ook was ze onder de indruk van het 'prachtige wezen'. Dat zou mogelijk per ongeluk op het droge zijn gesprongen omdat het last had van een andere vis.Jones, haar man en zoon probeerden de rog terug het water in te krijgen, maar dat lukte niet. Om haar in leven te houden, bleven ze continue water over haar heen gooien.Het vrouwtje bleek ook nog eens zwanger te zijn van vier kleine roggen, zo bleek na een tijdje. Door de stress van de situatie werden de jongen te vroeg geboren, aan boord van de boot. De vier kleintjes overleefden het dan ook niet. "We zijn er kapot van dat de baby's het niet overleefden", schrijft Jones, "maar we konden er niets aan doen."Met de oudere adelaarsrog liep het beter af, maar het duurde even voor ze terug in het water was. Het dier was namelijk nogal zwaar. Jones vertelde later tegen Fox News dat de boot zelfs een beetje het water in zakte toen de rog aan boord was. Vier mensen moesten er aan te pas komen om haar op te tillen.De boot van de familie Jones raakte beschadigd bij het opmerkelijke incident, en de rog had aan boord ook een paar vishengels kapotgemaakt. Jones zelf had na afloop last van haar schouder, maar hield verder geen serieuze verwondingen over aan de botsing met het dier.Volgens een deskundige van het Alabama Aquarium is het niet ongebruikelijk dat dieren in momenten van stress hun jongen baren. "Dat gebeurt als ze denken dat hun leven in gevaar is", zegt hij. "Daardoor hebben de dieren een grotere kans om zich voort te planten."In het geval van de adelaarsrog wisten de jongen het dus niet te overleven. De dieren worden naar een laboratorium overgebracht voor onderzoek, want het gaat om een zeldzame, bedreigde diersoort.