Britse tory-politiebaas reed constant te hard en mag nu 6 maanden niet rijden

Een Britse politiebaas mag een half jaar niet rijden omdat ze in 12 weken tijd vijf keer is betrapt op een snelheidsovertreding. Caroline Henry, de conservatieve Police and Crime Commissioner van Nottinghamshire, beloofde bij haar aantreden zich hard te maken voor verkeersveiligheid. De tory politica vindt dat ze niet hoeft af te treden.



In de weken rond haar verkiezing ging ze in totaal vijf keer de fout in. In een 50km/u zone werd ze erop betrapt dat ze met 65, 61 en 56 kilometer stevig de snelheidslimiet overschreed. Twee keer reed ze te hard in de buurt van een basisschool. Caroline Henry kreeg hiervoor een rijontzegging van een half jaar en een boete van 2.450 Britse pond.



Vanuit de gemeenschap wordt geroepen om haar aftreden, maar Henry blijft vastberaden zitten. ''Ik blijf mij toegewijd inzetten voor de mensen van Nottinghamshire.''

Reacties

19-07-2022 19:13:11 Buick

Ik hoef niet af te treden zegt ze.

Het zou haar bazen sieren als ze deze niet voorbeeld voor alle agenten gewoon aan de straat zetten.

