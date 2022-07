Vanwege ophef weghalen omgekeerde vlaggen zorgt voor te veel ophef

De gemeente Hoogeveen (Drenthe) heeft aangekondigd te zullen stoppen met het weghalen van blauw-wit-rode vlaggen. De vlaggen worden veelal opgehangen als onderdeel van boerenprotesten of door sympathisanten van de boeren. Veel gemeenten halen ze weg omdat het wordt gezien als respectloos, maar volgens de gemeente Hoogeveen zorgt juist het weghalen voor te veel ophef.



Vorige week liet oorlogsveteraan en drager van de Willems-Orde Marco Kroon zich uit over de omgekeerde Nederlandse vlaggen. "Die kleuren zijn betaald met Nederlands bloed", zei hij in een statement. Als reactie daarop en op de algehele ophef over het protestsymbool gingen veel particulieren en gemeenten zich inzetten om de vlaggen uit het straatbeeld te verwijderen.



In Hoogeveen hingen de vlaggen op honderden plekken, zoals bij verkeerslichten, viaducten en aan lantaarnpalen. Medewerkers van de gemeente die de vlaggen moesten weghalen werden tijdens hun werk lastiggevallen. Bij het Raadhuisplein in het dorp zorgde het weghalen van de vlaggen zelfs voor een opstootje, meldt RTV Drenthe.



De gemeente gaat deze week in gesprek met de ophangers van de vlaggen. "We zien dat er veel discussie over is ontstaan en vooral in negatieve zin, daarom laten we de vlaggen voorlopig hangen."

Als statement vond ik het een mooi symbool.Maar dan voor 1 a 2 dagen.

De Nederlandse vlag moet gewoon fier wapperen als ons eigen roodwitblauw.

Als je echt graag een blauw-wit-rode vlag wilt, kan je natuurlijk in Sleeswijk-Holstein gaan wonen...

