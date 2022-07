Wapens, munitie en nepgeld gevonden in containers van de bisschoppelijke kerk van Haïti

PORT-AU-PRINCE Nadat wapens en munitie werden gevonden in een lading containers die bestemd waren voor de Episcopale Kerk van Haïti, vraagt de gepensioneerde leider van de kerkelijke commissie om samen te werken met de autoriteiten om hun naam te zuiveren."Ik ben er zeker van dat de kerk niet betrokken is bij wapenhandel, het moet een misbruik zijn van het kerkrecht door oneerlijke individuen", zei bisschop Oge Beauvoir.Op 14 juli hebben de autoriteiten van de Counter Narcotics Trafficking Unit (BLTS) en het Centrale Directoraat Judiciële Politie (DCPJ) van de douane van Port-au-Prince aanvankelijk 19 wapens, 20.000 stuks munitie en 120 magazijnen in containers onderschept en in beslag genomen die op weg waren naar de Episcopale Kerk van Haïti. Na op 15 juli meer containers te hebben doorzocht, ontdekten de autoriteiten nog eens 22 vuurwapens, 19 aanvalsgeweren, 140 tijdschriften, 14.600 kogels en $ 50.000 aan valse bankbiljetten. Twee mensen zijn inmiddels gearresteerd, onder wie een administratief medewerker van het kerkgenootschap. De kerk zelf ontkent iedere betrokkenheid.