Politie stuit op fietsenblokkade op spoorwegovergang in Oost-Souburg

OOST-SOUBURG - De wijkagenten die vannacht dienst hadden in Oost-Souburg stuitten op een blokkade van fietsen op een spoorwegovergang.De politie deelde een foto van de blokkade op het Instagram-account van de Vlissingse wijkagenten. “Soms komen we 's nachts wel heel kinderachtige dingen tegen,” luidt de tekst bij de foto. Naast het station Vlissingen Souburg waren een hoop fietsen op het spoor gelegd. Daardoor werd de weg versperd voor verkeer.Veel mensen reageren verbolgen op de foto. ,,Vreselijk….. Hoe kom je er op om zoiets te doen…”, reageert iemand. Een ander pleit voor betere beveiliging: ,,Tijd voor een camera rond station.” Iemand anders pakt de situatie een stuk luchtiger op: ,,Dat was mijn berenvriendje hij wilde niet luisteren.” De politie spreekt van een baldadige actie.