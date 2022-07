Zeeleeuwen jagen toeristen weg van strand

Twee zeeleeuwen hebben op het strand van San Diego enkele toeristen weggejaagd. In een virale video op TikTok is te zien hoe de strandgangers moeten rennen voor hun leven. De dieren zetten de aanval in nadat enkele toeristen hen wakker maakten uit hun slaap, zegt de vrouw die het gebeuren op camera vastlegde.Het zijn opvallende beelden: een twintigtal toeristen hollen over het strand terwijl twee zeeleeuwen hen op de voeten zitten. Nadat ze iedereen weggejaagd hebben van hun stukje strand, zwemt het paar de oceaan in. De chaos is intussen compleet.De beelden werden intussen al meer dan 10 miljoen keer bekeken op TikTok. Het tafereel speelde zich af op La Jolla Cove, een klein strand in het zuiden van Californië, dat al te vaak overspoeld wordt met toeristen.De vrouw die de video filmde en op TikTok plaatste, vertelde aan NBC San Diego dat de dieren voordien aan het slapen waren op het strand. Toen enkele toeristen te dichtbij kwamen om een foto te nemen, ontwaakten ze en namen ze wraak voor het verstoren van hun dutje.Veel mensen kiezen dan ook de kant van de zeeleeuwen: «Het is hun verdiende loon! Dat is hun thuis. Het is niet aan jou om hen te storen», klinkt het onder andere in de comments. «Ik hou ervan wanneer de zeeleeuwen hun territorium afbakenen», schrijft iemand anders.