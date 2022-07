Meterslange wurgslangen duiken ineens op in het wild in België

Ze zijn ongevaarlijk voor mensen, maar toch wil je zo'n drie meter lange wurgslang niet in de buurt van je kind hebben. In België zijn in een maand tijd op meerdere plekken boa constrictors gezien.Thierry Noul van de plantsoenendienst in de gemeente Ath maaide met zijn tractor het gras langs de kant van de weg. Plots zag hij iets in de berm wat daar niet thuis hoorde.Tegen de Franstalige Belgische nieuwszender RTL TVI zegt hij: ''Ik was aan het maaien en zag een slang. Wauw, wat een prachtig beest, dacht ik nog. Ik remde, maar het was te laat.''Noul hobbelde met zijn trekker over de slang heen. ''Het beest ging door de machine en dat veroorzaakte een hels kabaal. De slang kwam er aan de andere kant uit, helaas helemaal verpletterd.''Op tien kilometer van het plaatsje Ath zagen wandelaars een paar dagen later ook een meterslange boa constrictor. Dat was in de bossen bij Frasnes-lez-Anvaing.Paniek brak er nog net niet uit bij burgemeester Corine de Saint Martin: ''Ik roep iedereen alert te zijn in de natuur. Maar deze slang is gelukkig niet giftig.''Een boa constrictor is de bekendste wurgslang ter wereld. Ze leven in Midden- en Zuid-Amerika. Bij ons komen ze alleen voor in dierentuinen. Het roofdier is ongevaarlijk voor mensen. Het eet vooral knaagdieren, vogels en hagedissen. Een boa constrictor kan drie meter lang worden. Daarom valt het beest onder de categorie reuzenslangen.In Frasnes-lez-Anvaing heeft de brandweer de boa constrictor uiteindelijk weten te vangen. In het plaatsje Peer was op 16 juni al een meterslange wurgslang door de hulpdiensten meegenomen.De roofdieren worden nu op DNA onderzocht in een laboratorium. "We gaan nu zelfs zo ver om DNA van de wurgslangen te vergelijken'', zegt bioloog Rudy Fourmy uit Wallonië. ''Het zou me niet verbazen dat de boa constrictors broers en zussen van elkaar zijn.''Als dat zo blijkt te zijn, dan kan de politie wellicht makkelijker de eigenaar vinden. De politie gaat er sowieso vanuit dat de wurgslangen zijn gedumpt. Er is geen melding geweest van een ontsnapping.