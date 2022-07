Toerist valt in krater Italiaanse vulkaan na mislukte selfie

Een Amerikaanse toerist is afgelopen weekend in een krater van de vulkaan Vesuvius gevallen bij de Italiaanse stad Napels. Dat gebeurde nadat hij een selfie had geprobeerd te maken en zijn telefoon in de krater viel.



Op de top van de 1281 meter hoge vulkaan Vesuvius liet de 23-jarige Amerikaanse toerist zaterdag zijn telefoon in de krater vallen



Volgens lokale media gebeurde dat nadat de man een selfie had gemaakt op de top van de vulkaan. Toen de toerist probeerde zijn telefoon weer te pakken te krijgen, verloor hij zijn balans en viel hij zelf in de krater.



Lokale berggidsen waren als eerste ter plaatse om de man uit de krater te redden. Ook de politie werd ingeschakeld en een reddingshelikopter vertrok naar de vulkaan om daarbij te assisteren.



De jongen werd met schrammen en blauwe plekken op zijn armen en rug uit de krater getakeld. De politie heeft de man – en zijn drie familieleden – ook nog eens beboet. De groep had de vulkaan zonder toegangskaartje niet mogen betreden en bevond zich daarnaast buiten de gebaande paden.



Vijf jaar geleden kwamen een 11-jarige jongen en zijn ouders om het leven op de vulkaan Solfata di Pozzuoli, op zo'n veertig kilometer van de Vesuvius. De jongen was in de krater gevallen en zijn ouders probeerden hem te redden, maar op dat moment stortte de krater in elkaar.



Vesuvius is de vulkaan die in het jaar 79 uitbarstte waardoor de Romeinse stad Pompeï werd bedekt onder een laag puin.

