Verdwenen 7 ton subsidiegeld voor Groningen blijft foetsie

Het duurzame modebedrijf Ziel ontving tonnen aan gemeenschapsgeld bedoeld voor de economische ontwikkeling van Groningen, maar sluisde dat door naar een zusterbedrijf in de VS. Vervolgens ging Ziel failliet. Nu blijkt dat de Amerikaanse zuster het geld niet kan terugbetalen.



Dat staat in het meest recente faillissementsverslag van curator René Luinstra.



Ziel werd in 2015 opgericht door onderneemster Marleen Vogelaar, die eerder werkte voor het 3D-printbedrijf Shapeways. Het duurzame modebedrijf ontwikkelde software waarmee modehuizen kleding konden laten maken, pas nadat die kleding was besteld door klanten. Op die manier zouden restpartijen worden voorkomen.



In 2020 ontving het bedrijf een kapitaalinjectie van ruim 4 miljoen euro voor de bouw van de eerste 'on demand kledingfabriek van Europa' in Groningen. De grootste investeerder was het Groeifonds van de Economic Board Groningen, een subsidieloket dat is opgezet om met publiek geld de economie van het aardbevingsgebied in de provincie te versterken.



In werkelijkheid leende Ziel een groot deel van het geld echter uit aan haar Amerikaanse zusterbedrijf. Bovendien maakte het Nederlandse bedrijf niet de afgesproken vorderingen. Daarop draaiden de investeerders de geldkraan dicht, en ging Ziel vorig jaar failliet.



Curator Luinstra probeerde sindsdien het naar Amerika verdwenen geld terug te halen naar de Nederlandse boedel. Eind vorig jaar schreef de curator nog met het Amerikaanse bedrijf 'in overleg te zijn over op welke wijze deze leningen worden terugbetaald'. Destijds kon hij nog niet zeggen hoe groot de kans op terugbetaling was.



Uit het meest recente faillissementsverslag blijkt nu dat het Amerikaanse bedrijf het geleende geld niet kan terugbetalen. "De afgelopen verslagperiode heeft de curator besprekingen gevoerd met de gemachtigde van Ziel Inc omtrent de terugbetaling van de lening", schrijft Luinstra. "Ziel Inc geeft aan onvoldoende liquiditeiten te hebben en niet aan de vordering te kunnen voldoen."



Dat betekent dat het subsidiegeld voor Groningen waarschijnlijk niet meer uit de VS kan worden teruggehaald.



Het groeifonds liet RTL Z weten het subsidiegeld sowieso niet bij de failliete boedel te kunnen terugvorderen, omdat het geld niet aan het bedrijf werd geleend maar in het bedrijf werd geïnvesteerd in ruil voor aandelen. Die aandelen zijn sinds het faillissement waardeloos.



Op andere vragen over de geflopte investering wilde het Groeifonds niet ingaan.

Reacties

12-07-2022 15:18:07 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.820

OTindex: 4.412

Kennelijk was het geen subsidie maar een investering/belegging. Zakendoen is risico nemen. Laatste edit 12-07-2022 15:18

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: