Vrouw steelt fiets van politieman na verhoor

Een 38-jarige vrouw uit Koekelare is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een reeks diefstallen, waaronder een fiets van een politieman. Die stal ze na een verhoor.



Op 20 juli 2021 zag een getuige twee mannen en een vrouw met een winkelkar over straat lopen in Diksmuide. Een van hen was in het bezit van een recent gestolen fiets van de getuige, die de politie verwittigde. De winkelkar bleek gebruikt te worden om gestolen spullen te vervoeren, zoals aardbeien, groenten, bier, cola en enkele tuinbeelden.



Na verhoor mocht de vrouw diezelfde dag nog beschikken. Ze drong echter onmiddellijk de fietsenstalling van het politiebureau van de politiezone Polder binnen. Daar maakte de beklaagde een elektrische fiets van een politieman buit. In zijn fietszakken staken bovendien heel wat spullen, zoals een helm, een batterijlader en oortjes voor een mp3-speler.



De verdediging verwees vooral naar de moeilijke levensloop van de vrouw. Op 8-jarige leeftijd raakte ze zwaargewond toen tijdens een kampvuur plots een obus ontplofte. Het incident maakte haar het jongste erkende slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. De vrouw heeft daarom al lang recht op een pensioen, maar moest wel heel lang wachten op geld van de verzekering.



Daarnaast merkte meester Mieke Byttebier op dat haar cliƫnte het fruit gewoon uit de afvalcontainer van een winkel had gehaald. Ten slotte vroeg de verdediging met succes om rekening te houden met een veroordeling voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode. Van de Brugse strafrechter kreeg de vrouw op 19 april voor dumpster diving immers al een jaar cel, waarvan de helft met uitstel.



De rechter volgde dat standpunt, maar legde wel zes maanden bijkomende gevangenisstraf met uitstel op. Haar kompaan kreeg een jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel in de zaak.

Reacties

12-07-2022 16:40:48 sndrr

Lid

WMRindex: 32

OTindex: 67



* wat is een obus?



En ze is nu 38, ze raakte gewond toen ze 8 was. Dus 30 jaar geleden, in 1992. Wat heeft dat dan met de Eerste Wereldoorlog te maken, die was van 1914-1918 toch?



Heel raar verhaal Een aantal dingen die mij opvallen:* wat is een obus?En ze is nu 38, ze raakte gewond toen ze 8 was. Dus 30 jaar geleden, in 1992. Wat heeft dat dan met de Eerste Wereldoorlog te maken, die was van 1914-1918 toch?Heel raar verhaal

12-07-2022 16:48:41 sndrr

Lid

WMRindex: 32

OTindex: 67





En jongste betekent hier: meest recent. Ah, ze is op een WO1-mijn gaan staan, volgens een artikel op HLN En jongste betekent hier: meest recent.

