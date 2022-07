Conservatieve rechters Hooggerechtshof kunnen niet meer uit eten zonder demonstraties

Een progressieve Amerikaanse actiegroep heeft horecamedewerkers in Washington D.C. een prijs beloofd voor informatie over conservatieve hoge rechters. Als een melding bevestigd wordt, dan krijgt de melder 50 dollar. Als de rechter een halfuur later nog op locatie is, krijgt de melder er nog 200 dollar bij. De actiegroep ”ShutDownDC” wil kennelijk meer demonstraties organiseren zoals die waarbij rechter Brett Kavanaugh afgelopen woensdag uit een restaurant moest vluchten. Kavanaugh, die voor het terugdraaien van Roe v. Wade stemde, moest kennelijk via de achterdeur vertrekken toen demonstranten zich buiten de locatie begonnen te verzamelen.



In het Witte Huis wordt ondertussen nagedacht over manieren om abortus toegankelijk te houden voor vrouwen in conservatieve staten. Het uitroepen van een noodsituatie op het gebied van gezondheidszorg zou één van de maatregelen kunnen zijn. Dit zou op federaal niveau geld vrij kunnen maken om andere maatregelen te betalen. Abortus kan hiermee echter niet door president Biden legaal worden verklaard in de staten waar Republikeinen het bestuur in handen hebben. Volgens Biden, die tijdens een familie-uitje in Delaware met journalisten sprak, moeten de Democraten het recht op abortus vastleggen met federale wetgeving, zodat dit recht niet alleen afhankelijk is van het Hooggerechtshof.



Deze ”codificatie” van Roe v. Wade is iets waar Democraten al langer mee spelen, en waar ze eigenlijk al 50 jaar de tijd voor hebben gehad. In 2007 beloofde Barack Obama, toen nog senator, dat hij na zijn verkiezing tot president onmiddellijk zou zorgen voor het wettelijk veiligstellen van het recht op abortus. Na zijn verkiezing bleek dit echter toch niet de hoogste prioriteit te hebben. Dit falen zorgt er nu voor dat de Democratische Partij vanuit de eigen progressieve flank onder vuur komt te liggen.

Reacties

12-07-2022 08:16:58 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.630

OTindex: 3.180





De positie in dit verhaal is iets belangrijker om de rijken te vriend te houden voor de volgende verkiezingen dan de belangen van de burger.



Stel je voor dat vrouwen abortus mogen plegen, dan heb je toch geen kanonnenvoer over om oorlogje te spelen, dan moeten de rijke kinderen naar het front en dat is niet de bedoeling. Nee, deze kinderen moeten juist met de eer kunnen gaan strijken en dat ten koste van het leven van de niet geaborteerde kinderen. Alle politici falen met hun belangrijke beloftes nadat ze gewonnen hebben.De positie in dit verhaal is iets belangrijker om de rijken te vriend te houden voor de volgende verkiezingen dan de belangen van de burger.Stel je voor dat vrouwen abortus mogen plegen, dan heb je toch geen kanonnenvoer over om oorlogje te spelen, dan moeten de rijke kinderen naar het front en dat is niet de bedoeling.Nee, deze kinderen moeten juist met de eer kunnen gaan strijken en dat ten koste van het leven van de niet geaborteerde kinderen.

12-07-2022 08:28:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.310

OTindex: 27.873



Het enige wat het Amerikaanse hooggerechtshof heeft gezegd is dat de beslissing of abortus wel of niet is toegestaan hoort bij de lokale overheden en niet bij de federale overheid.



Zo'n beetje alsof ze in Brussel zeggen dat Nederland of Italië over hun eigen regels beslissen, en niet het Europese hof in Brussel. @omabep : Volgens mij zie je, net als veel mensen, één cruciaal punt over het hoofd:Hetwat het Amerikaanse hooggerechtshof heeft gezegd is dat de beslissing of abortus wel of niet is toegestaan hoort bij de lokale overheden en niet bij de federale overheid.Zo'n beetje alsof ze in Brussel zeggen dat Nederland of Italië over hun eigen regels beslissen, en niet het Europese hof in Brussel.

12-07-2022 18:12:50 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.630

OTindex: 3.180





Sommige staten waar o.a. Missouri hebben het gelijk na de uitspraak ingevoerd. Ik zie politici over heel de wereld met afschuw reageren op de uitspraak.



De staten mogen inderdaad zelf beslissen maar ze beslissen wel over het lichaam van de vrouw, en ik heb het vermoeden dat alle staten zullen volgen. Want tja, je wilt toch niet dat vrouwen een bepaald recht hebben na een verkrachting of mededeling dat de zwangerschap haar doet overlijden of dat het kindje met een bepaald iets geboren wordt en het beter is om de zwangerschap niet door te zetten.



Nee, zij moeten dit gelaten ondergaan in naam van een bijbel waar ze misschien niet in geloven. Die opdringerigheid en kapsones van die groeperingen is gewoon buiten proporties en ik hoop dan ook dat ze echt christelijk worden en zich met hun eigen leven gaan bemoeien.

@Emmo : Ik heb mijn opmerking niet zo uit willen breiden dit geeft alleen verwarring, ik zie niets over het hoofd hoor.Sommige staten waar o.a. Missouri hebben het gelijk na de uitspraak ingevoerd. Ik zie politici over heel de wereld met afschuw reageren op de uitspraak.De staten mogen inderdaad zelf beslissen maar ze beslissen wel over het lichaam van de vrouw, en ik heb het vermoeden dat alle staten zullen volgen. Want tja, je wilt toch niet dat vrouwen een bepaald recht hebben na een verkrachting of mededeling dat de zwangerschap haar doet overlijden of dat het kindje met een bepaald iets geboren wordt en het beter is om de zwangerschap niet door te zetten.Nee, zij moeten dit gelaten ondergaan in naam van een bijbel waar ze misschien niet in geloven. Die opdringerigheid en kapsones van die groeperingen is gewoon buiten proporties en ik hoop dan ook dat ze echt christelijk worden en zich met hun eigen leven gaan bemoeien.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: