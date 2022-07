Chauffeur blijft bewust spookrijden op Afsluitdijk omdat hij vrachtwagen niet kan keren

Een vrachtwagenchauffeur nam in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 2.00 uur een wel heel groot risico: hij nam op de A7 bij Kornwerderzand de verkeerde afslag en bleef achttien kilometer lang tegen het verkeer in rijden omdat hij niet kon keren.

De chauffeur belandde bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk in de verkeerde baan, ondanks dat de borden de juiste richting aangaven. Hij reed in de baan die bedoeld was voor verkeer komend vanuit Noord-Holland. Hij reed door, terwijl hij wist dat hij fout zat, meldt de politie op Instagram.

Hij reed door totdat hij geen kant meer op kon. Hij werd door tegenliggers gestopt, omdat ze hem niet meer konden passeren. De Afsluitdijk werd daardoor tijdelijk afgesloten. Het voorval liep door de oplettendheid van medeweggebruikers met een sisser af.

De chauffeur kreeg een boete voor spookrijden en mocht vier uren niet rijden omdat zijn rusttijden niet konden worden gecontroleerd.

Reacties

10-07-2022 18:21:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.104

OTindex: 88.604

Hij zal wel peentjes gezweten hebben.🥕



Laatste edit 10-07-2022 18:21

10-07-2022 19:24:52 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.625

OTindex: 3.180

Na hoeveel tijd had de chauffeur door dat hij verkeerd reed? Kon hij niet achteruit rijden? Waarom riep hij de hulp van de politie niet in? Ik vind het zeer vreemd dat een chauffeur zo door kan blijven rijden, was hij nog maar net geslaagd en was dit zijn eerste baan op de baan? Of dacht hij "het is nacht, ik waag het erop?"

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: