Pinguïns in Japans aquarium weigeren goedkopere vis

Pinguïns in een Japans aquarium zijn flink de dupe van de inflatie in het land. De vis wordt namelijk duur betaald, waardoor het aquarium over moest stappen op een goedkopere vissoort. En daar trekken de pinguïns hun neus niet voor op.



Het Japanse Hakone-en Aquarium voert de dieren normaal gesproken horsmakreel. Maar die is tegenwoordig aardig aan de prijs, dus wisselden de verzorgers naar gewone makreel. De pinguïns zijn het daar niet mee eens en zijn in hongerstaking.



Om te zorgen dat de dieren toch eten, zijn de verzorgers begonnen met een overgangsperiode. De gewone makreel wordt gemixt met de horsmakreel, in de hoop dat de pinguïns toch nog een vorkje meeprikken, schrijft CTV News.

Reacties

10-07-2022 14:59:14 Emmo

Eigenaardig. Hier in Europa wordt de horsmakreel als minder beschouwd en daarom in grote getale naar Afrika geëxporteerd.

10-07-2022 19:06:48 omabep

Quote:

waardoor het aquarium over moest stappen op een goedkopere vissoort. En daar trekken de pinguïns hun neus niet voor op. Ik denk dat ze het juist "wel" doen als ze de vis niet willen eten. Ik denk dat ze het juist "wel" doen als ze de vis niet willen eten.

10-07-2022 19:39:45 Buick

@omabep , ze zullen geen neus zoals wij hebben

10-07-2022 19:47:42 allone

Haha gelijk hebben ze

