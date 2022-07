Britse piloot in opleiding overleden na muggenbeet in Antwerpen

Een 21-jarige Britse piloot in opleiding is vorige zomer overleden na een muggenbeet in Antwerpen. Zij werkte voor EasyJet en had een glansrijke carrière voor zich. Daar kwam abrupt een einde aan door 'een ongelukkige tragedie', meldt een Britse lijkschouwer nu. Een zeldzame infectie aan de hersenen werd de jonge piloot fataal.



Oriana Pepper (21) overleed vorig jaar juli in Antwerpen, waar zij de laatste hand legde aan het halen van haar pilotenbrevet.



In het Britse Oxford was zij met vlag en wimpel geslaagd voor haar theorie-examens. In België deed zij de laatste trainingen en examens.



Op 7 juli vorig jaar verscheen de 21-jarige Pepper bij de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Antwerpen met een muggenbult bij haar rechteroog. De bult was opgezwollen en geïnfecteerd.



De piloot kreeg antibiotica maar dat haalde niets uit. Twee dagen later werd zij door haar vriendje opnieuw naar het ziekenhuis gebracht, waar zij drie dagen later overleed.



Pepper is volgens lijkschouwer Nigel Parsley overleden aan een zeldzame infectie van de hersenen, meldt hij na uitgebreid onderzoek. Deze infectie veroorzaakte bloedstolsels. De lijkschouwer concludeert dat deze ontstonden na de muggenbeet.



"Zoiets heb ik nog nooit gezien", vertelt Parsley aan de BBC. "Het is een ongelukkige tragedie voor deze jongedame die een prachtige carrière en een prachtig leven voor zich had."



De vader van Pepper laat weten dat de jonge piloot 'niets liever deed dan vliegen met haar broer Oliver', ook een piloot in opleiding. "Ze had een fijne relatie, volgde een opleiding en vervulde haar dromen", zei hij.



De nabestaanden van Pepper zijn een stichting begonnen om andere vrouwen te stimuleren piloot te worden.

Reacties

09-07-2022 18:57:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.282

OTindex: 27.868

Lees je 't, @Mamsie , muggen zijn nog gevaarlijker dan je denkt.

09-07-2022 19:05:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.099

OTindex: 88.602

Als je dit leest, zo vreselijk tragisch, geloof je dat meteen,

Het zal toch je dochter maar zijn, die zoiets overkomt. Zo ongelofelijk triest,een leuke, jonge meid en dan zomaar dood. Daar staat toch je verstand bij stil.



Overigens zijn we vannacht ook op muggenjacht geweest. En dat zal straks ook wel weer moeten.

Maar op dit moment is het het wespenuurtje. Dat was heel goed opletten wat we zaten te eten en te drinken want het miegemde van de wespen.

Maakt niet uit, heerlijk gegeten.

09-07-2022 20:36:35 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.125

OTindex: 21.333

Dieptriest dit. Wij hebben in ons nieuwe huis ook veel last van muggen, met op sommige plekken bijna stilstaand water. We denken aan een klamboe boven het bed.

10-07-2022 00:30:25 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.896

OTindex: 1.933





Hier hebben we bij alle ramen die opengaan of -staan horren in de ramen. Dat werkt heel goed, is reuze betaalbaar en je hoeft er niks meer aan te doen. Wij hebben eigenlijk nooit muggen hier in huis!

En word je nou een keer gestoken, dan zal het maar heel zelden voorkomen dat het zo dramatisch afloopt als in het bovenstaande geval. Maar het zal je kind maar wezen. ..Verschrikkelijk triest, dit.. @BatFish : Lijkt me een goeie oplossing!Hier hebben we bij alle ramen die opengaan of -staan horren in de ramen. Dat werkt heel goed, is reuze betaalbaar en je hoeft er niks meer aan te doen. Wij hebben eigenlijk nooit muggen hier in huis!En word je nou een keer gestoken, dan zal het maar heel zelden voorkomen dat het zo dramatisch afloopt als in het bovenstaande geval. Maar het zal je kind maar wezen...Verschrikkelijk triest, dit..

