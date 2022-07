Frans dorp verbiedt tandenpoetsen met kraantjeswater

In een dorp in Zuid-Frankrijk is tandenpoetsen met kraanwater verboden vanwege de aanhoudende droogte. Bovendien mag het water niet gedronken worden of gebruikt voor de bereiding van babymelk of rauw voedsel. Dat heeft de gemeente Bargemon, in het bergachtige achterland van de Côte d’Azur, aangekondigd.



De inwoners kunnen op het kantoor van de burgemeester flessenwater afhalen. De beperking op onder meer het tandenpoetsen is een hygiënemaatregel. Momenteel moet namelijk een deel van het leidingwater met tankwagens worden aangevoerd, waardoor de kwaliteit van het drinkwater niet gegarandeerd is.



Behalve de droogte kreunt de Zuid-Franse regio momenteel onder een hittegolf. De gemeente Bargemon waarschuwde voor temperaturen tot 40 graden. Vanwege het verhoogde risico op bosbranden zijn strikte beperkingen opgelegd voor de toegang tot grote natuurgebieden.

08-07-2022 14:17:38 Emmo

Momenteel moet namelijk een deel van het leidingwater met tankwagens worden aangevoerd, waardoor de kwaliteit van het drinkwater niet gegarandeerd is. Eigenaardig. Juist drinkwater dat met tankwagens wordt aangevoerd kan uit en ter na gecontroleerd worden, onder meer door per truck te bemonsteren en eventueel ontsmettingsmiddel als ozon of chloor toe te voegen. Eigenaardig. Juist drinkwater dat met tankwagens wordt aangevoerd kan uit en ter na gecontroleerd worden, onder meer door per truck te bemonsteren en eventueel ontsmettingsmiddel als ozon of chloor toe te voegen.

08-07-2022 14:18:47 Mamsie

De inwoners kunnen op het kantoor van de burgemeester flessenwater afhalen



Hier in het noorden kan dat bij de Intermarché en de Carrefour. Kost ook geen drol. Hier in het noorden kan dat bij de Intermarché en de Carrefour. Kost ook geen drol.

