Peters verjaagbuizerd mag Delft niet meer in, meeuwen keren terug: Overal vuilnis

Een foutje bij de gemeente levert de binnenstad van Delft flinke rotzooi op. De vergunning van valkenier Peter van Blerck om met zijn buizerd de meeuwen in de stad te verjagen, is per abuis niet verlengd. Als gevolg pikken de meeuwen nu de vuilniszakken op straat open.Jarenlang ging Peter van Blerck op woensdagochtend met zijn buizerd Hey naar de binnenstad van Delft. "Alleen al als ze hem op mijn hand zagen zitten vlogen de meeuwen weg", vertelt hij aan EditieNL. Dat weerhoudt ze ervan om de vuilniszakken op straat open te pikken.De valkenier mag dit werk alleen doen met een speciale vergunning van de gemeente, omdat het meenemen van de buizerd anders de Wet Natuurbescherming overtreedt. "Door een vergissing bij de gemeente is mijn ontheffing niet verlengd", vertelt Van Blerck. Dit zou komen doordat het aanvraagproces langer duurt dan verwacht – het zou gaan om een proces van maanden.Als gevolg mag Hey tijdelijk de stad niet in. "Dat betekent dat de meeuwen vrij spel hebben", zegt de valkenier. Dat is te merken ook, want overal liggen gescheurde zakken. Het afval waait door de Delftse straten.Tot het moment dat zijn buizerd weer de stad in mag, doet Van Blerck zijn wekelijkse rondje alleen. Hij pakt de kapotte zakken opnieuw in, zodat de verspreiding van het afval beperkt blijft. Maar zo effectief als Hey is hij in zijn eentje niet. "Ik denk wel dat de gemeente Delft nu inziet dat het verjagen met behulp van roofvogels geen overbodige luxe is."Het komt vaker voor dat vogels worden ingezet in de strijd tegen andere dieren, weet Dorien de Vrieze van Traas Nature Care. Als specialist in ongediertebestrijding past het bedrijf deze werkwijze regelmatig toe. "Zo zetten we de torenvalk in om achter muizen aan te gaan, en kan de groene specht muggen en hooiwagens verjagen", zegt ze tegen EditieNL.Om dit soort vogels te lokken worden vaak nestkasten geplaatst. Zo worden in de strijd tegen muggen vleermuishuisjes en zwaluwkastjes opgehangen. En in het centrum van Amsterdam worden binnenkort nestkasten geplaatst voor de slechtvalk. "Die moet niet alleen muizen en ratten, maar ook vooral stadsduiven gaan vangen."