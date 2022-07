Universiteit Maastricht krijgt losgeld voor hack terug met flinke winst

De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld terug dat na een hack in 2019 is betaald. Dat meldt de Volkskrant. De politie en het Openbaar Ministerie hebben een deel van dat losgeld gevonden en andere cryptovaluta in beslag genomen. Die cryptomunten zijn de afgelopen jaren in waarde gestegen, waardoor de universiteit 500.000 euro krijgt terwijl het destijds 200.000 euro aan bitcoins betaalde.



Eind 2019 werd de universiteit volledig lamgelegd door de cyberaanval. Criminelen hadden honderden servers en backupsystemen vergrendeld. De ongeveer 25.000 studenten en medewerkers konden niet meer bij hun wetenschappelijke data, bibliotheek en e-mails.



Om alles weer vrij te geven, eisten de hackers 200.000 euro aan bitcoins. Na een week besloot de universiteit om het bedrag over te maken. Persoonlijke gegevens dreigden verloren te gaan en studenten konden geen examen doen of aan hun scriptie werken.



Het cyberteam van de politie in Limburg kwam een deel van het losgeld op het spoor. Van de 30 bitcoins leidden 4,54 bitcoins naar het account van een Oekraïense witwasser. Op dat account stonden andere cryptomunten met destijds een waarde van 40.000 euro. De politie legde in 2020 beslag op de munten.



Vorig jaar lukte het politie en OM om het geld naar Nederland te krijgen. In die periode steeg de waarde van de munten naar een half miljoen euro. De universiteit krijgt het volledige bedrag en heeft er volgens de Volkskrant al een bestemming voor.



"Het geld zal niet naar de algemene middelen gaan, maar naar een fonds voor noodlijdende studenten", zegt ict-directeur Michiel Borgers van de universiteit.

