Verdachte wiethandel vertrekt na rechtszaak met auto vol wiet

Een man die afgelopen week voor de rechter moest verschijnen wegens rijden met een ongeldig rijbewijs en het illegaal in bezit hebben van marihuana, is vrijgesproken nadat hij zijn misdrijven bekende. Hij lijkt er alleen niet van geleerd te hebben: al op de parkeerplaats ging hij weer de fout in.



De man werd vrijgesproken als hij pas weer in de auto zou stappen nadat hij weer een geldig rijbewijs in bezit had. Eenmaal op de parkeerplaats besloot de man toch gewoon weer in de auto te stappen, zonder nieuw rijbewijs. Met ruim dertig kilo marihuana en bijna tien kilo marihuana extract.



De Massachusetts State Police meldt dat agent Michael Provost de verdachte in de auto zag stappen. Hij wist dat de man daarvoor in de rechtbank was geweest én dat de uitkomst was dat hij nog niet mag rijden. Hij besloot de 43-jarige verdachte aan te houden en te arresteren.



Bij het doorzoeken van de auto kwam de voorraad kalmerende middelen naar boven. De man is in de boeien geslagen en opnieuw naar de rechtszaal gebracht waar hij zijn dag begon, voor dezelfde aanklachten.

Reacties

02-07-2022 08:48:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.214

OTindex: 27.858

Iets zegt mij dat de mensenkennis van de edelachtbare in dit geval enigszins te kort geschoten is.

02-07-2022 11:53:10 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.230

OTindex: 6.302

Nu heb je natuurlijk in sommige plaatsen daar geen redelijk alternatief voor de auto, du ja, dan kan je dit verwachten.

02-07-2022 15:04:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.080

OTindex: 88.575

En wie is hier nu volkomen kiere wiet ?

02-07-2022 15:25:42 Buick

Erelid



WMRindex: 3.176

OTindex: 865

We hebben dus nog steeds rechters in Nederland met geitenwollen sokken aan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: