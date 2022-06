Stikstofuitstoot Nederlandse veestapel bijna 7 procent onder stikstofplafond EU

In 2021 bedroeg de uitscheiding van stikstof in dierlijke mest 471 miljoen kilogram en dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. Dit meldt het CBS donderdag.

Fosfaatuitscheiding ook lager geworden

'De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram in 2021. Dat is 1,8 procent minder dan in 2020 en ruim 14 procent onder het fosfaatplafond', aldus het CBS op basis van definitieve cijfers.



In 2021 kwam de stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee uit op 471,0 miljoen kilogram. Dat is 33,4 miljoen kilogram onder het vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilogram. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat de stikstofuitscheiding onder het productieplafond ligt.



Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 41 miljoen kilogram. De grootste bijdrage hieraan (30 miljoen kilogram) werd geleverd door de melkveehouderij, vooral door het houden van minder koeien en jongvee. Ondanks de daling van de stikstofuitscheiding van melkvee vanaf 2017 produceren de runderen nog ruim 7 miljoen kg stikstof meer vergeleken met 2010. In dezelfde periode is de stikstofuitscheiding in de mest van varkens verminderd met 17 miljoen kilogram en die van pluimvee met 10 miljoen kilogram.

Reacties

30-06-2022 18:25:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.187

OTindex: 27.858

Dan vraag je je toch af waarover iedereen zich zo verschrikkelijke druk maakt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: