Vermist Duits jongetje van 8 na ruim een week levend teruggevonden in riool

In de Duitse stad Oldenburg, zo'n 80 kilometer van de Nederlandse grens, werd al meer dan een week gezocht naar een jongetje van 8. Van het kind ontbrak ieder spoor, totdat iemand hem hoorde roepen vanuit een put. De jongen is levend teruggevonden in een rioolbuis waar hij in was gekropen.



Volgens de familie maakt het kind het naar omstandigheden goed en wordt hij verzorgd in een ziekenhuis. Een week zonder eten kan natuurlijk fataal zijn voor een kind, maar hij is net op tijd gered.



"Vanuit het oogpunt van de politie kan worden aangenomen dat Joe steeds meer de weg kwijtraakte in het rioolsysteem en geen uitgang meer kon vinden. Een eerste verklaring van de jongen bevestigt deze veronderstelling. Bovendien hebben onderzoekers geen bewijs dat Joe gedurende de acht dagen buiten dit kanaalsysteem heeft kunnen zijn", meldt de politie in een verklaring.



Er kwamen verschillende tips binnen bij de onderzoekers, waaronder dat de jongen gezien zou zijn met een vreemde man. Om die reden werd ook de afdeling moordzaken betrokken en vreesde de familie het ergste. Hoewel het een heftige week moet zijn geweest, kunnen de naasten van het jongetje nu opgelucht ademhalen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: