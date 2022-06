Man vindt werkende iPhone in rivier, traceert eigenaar

Mocht je nog twijfelen of de iPhone echt bestand is tegen een beetje water, dan is een vondst in het Britse Cinderford het bewijs dat het wel degelijk goed kan gaan als je iPhone gaat zwemmen. Miguel Pachaco viste een telefoon op die al tien maanden op de bodem van een rivier lag.



Miguel was aan het kanoën met zijn dochter toen hij iets blauws in de rivierbedding zag liggen. Het bleek te gaan om een iPhone. Miguel besloot de telefoon te laten drogen en te kijken of het lukte om hem weer aan te zetten. En ja hoor: de inmiddels droge en opgeladen telefoon ging gewoon aan.



Via Facebook wist hij vervolgens de eigenaar te traceren. De post werd meer dan 4000 keer gedeeld. Ondanks dat eigenaar Owain Davies uit Edinburgh al tijden van sociale media is, bereikte het bericht hem toch. De foto op de achtergrond werd herkend door een bekende van Owain.



De telefoon is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar, meldt Metro UK.

Reacties

27-06-2022 10:52:36 allone

Oudgediende



Da's idd indrukwekkend

Tegen vallen zijn ze helaas nog niet bestand..

27-06-2022 11:16:57 vaughn

Senior lid

De enige mogelijkheid dat een iPhone op die manier nog werkt is dat de batterij helemaal leeg was ten tijde van het verlies in het water, de nieuwere iPhones(zonder koptelefoon aansluiting) hebben een IP68 rating wat wil zeggen dat het voor 30 minuten op 2 tot 4 meter diepte kan liggen zonder schade, maar in 10 maanden gaat zo'n beetje alles binnenin corroderen. Mits er geen spanning heeft gelopen is het einde oefening voor ALLE iPhones die zolang in het water hebben gelegen.

