Twee doden nadat elektrische auto uit hoofdkantoor Chinees merk Nio stortte

Twee personen zijn omgekomen bij een ongeluk met een elektrische auto van het Chinese merk Nio. De auto viel van de derde verdieping van het hoofdkantoor van Nio in Shanghai.Bij het ongeluk kwamen een medewerker van Nio en een persoon die bij een partnerbedrijf werkte om het leven, meldt de BBC. De twee slachtoffers zaten in het voertuig dat door een raam reed en naar beneden viel. Nio werkt samen met de autoriteiten aan het onderzoek naar het ongeval.De autofabrikant zegt in een verklaring dat het ongeluk 'niet is veroorzaakt door het voertuig'. Volgens de BBC leidde een eerste versie van de verklaring van het bedrijf op Chinese sociale media tot veel woedende reacties. Op websites werden ook video's gepubliceerd van de reddingswerkers bij het autowrak.Het is volgens de BBC niet precies duidelijk waarvoor de ruimte op de derde verdieping van het gebouw werd gebruikt. De ruimte werd door verschillende personen anders omschreven: als een showroom, een testfaciliteit of een parkeerplaats.Nio, dat in 2014 werd opgericht, is een van de grote Chinese concurrenten van Tesla, dat in Shanghai ook een grote fabriek heeft. Nio zet onder andere in op een netwerk van stations waar automobilisten hun lege accu voor een volle accu kunnen omwisselen. Daardoor hoeven ze niet te wachten om hun auto op te laden.Vorig jaar leverde Nio ruim 91.000 auto's af, in de eerste vijf maanden van dit jaar waren dat er 38.000. Het Chinese bedrijf verkoopt zijn elektrische auto's sinds vorig jaar ook in Noorwegen en heeft plannen om uit te breiden naar meer Europese landen.