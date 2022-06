Vrouw bevrijd van gijzelnemer dankzij bericht via bezorgdienst

Een 24-jarige vrouw is uit een gijzeling ontsnapt dankzij een maaltijdbezorgdienst. Via de Amerikaanse tegenhanger van Thuisbezorgd kon ze een bericht sturen naar een restaurant, waarna de politie werd ingeschakeld.



De vrouw had de man die haar gevangen hield ontmoet via een datingapp. Metro UK meldt dat de vrouw werd verkracht terwijl de dader haar bedreigde met een mes. Het is onduidelijk of de vrouw eten moest bestellen van de dader, maar tijdens het bestellen liet ze een opmerking achter bij het restaurant.



Net als in Nederland, kun je bij een restaurant een bericht achterlaten met bijvoorbeeld bezorginstructies. "Bel alsjeblieft de politie hij gaat me vermoorden als jullie bezorgen kom alleen met politie en zorg dat het onopvallend gebeurt", stuurde de vrouw.



Personeel van The Chipper Truck Café zag het bericht en besloot direct actie te ondernemen. De politie kon de 32-jarige dader arresteren en de vrouw bevrijden. De man is al eerder beschuldigd van verkrachting. Nu wordt hij naast verkrachting ook aangeklaagd voor meerdere delicten, waaronder het opsluiten van de vrouw.



Op Facebook laat de eigenaar van het restaurant weten dat het onverwacht is dat dit bij het café in kwestie zou gebeuren. De bezorgdienst heeft laten weten de zaak te belonen met €5000,- voor deze heldhaftige daad.

