Mount Everest onder de bacteriën gevonden op Guadeloupe

Voor vrijwel alle bacteriën is een microscoop nodig om ze te zien, maar wetenschappers in het Caribisch gebied hebben een bacterie aangetroffen die met het blote oog zichtbaar is. Het gaat om een bacterie die de naam Thiomargarita magnifica heeft gekregen. Het is de grootste bacterie die ooit is ontdekt.De bacterie werd gevonden op meerdere plekken in een mangrovebos op het eiland Guadeloupe, een Frans overzees departement. De bacterie kan ruim een centimeter lang worden en heeft de vorm van een wimperhaar. Bovendien is de bacterie inwendig totaal anders dan gebruikelijk.Het dna zweeft niet vrij rond in de ene cel waaruit een bacterie altijd bestaat, maar zit in talrijke kleine zakjes, omgeven door een membraan. De grootste bacterie die werd gevonden was zo'n 2 centimeter lang.Olivier Gros, medeauteur van het wetenschappelijke artikel in Science en microbioloog bij de Université des Antilles, vond de bacterie al in 2009. Maar hij wist toen nog niet dat het een bacterie was. Na veel onderzoek in het laboratorium bleek een reuzebacterie te zijn."Het zou hetzelfde zijn als wanneer je een mens ontdekt die zo groot is als de Mount Everest", zegt Jean-Marie Volland van het Amerikaanse Lawrence Berkeley National Laboratory, die ook meewerkte aan het onderzoek. "Deze bacterie is vijfduizend keer groter dan de meeste bacteriën."Waarom de bacterie zo groot is, is nog onderwerp van verder onderzoek. De onderzoekers hebben het vermoeden dat de grootte de bacterie helpt bij het voorkomen opgegeten te worden.