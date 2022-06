Zuid-Koreaan laat grafsteen maken voor Internet Explorer: Haat-liefdeverhouding

Een Zuid-Koreaanse softwareontwikkelaar heeft een grafsteen laten maken voor Internet Explorer, de webbrowser die sinds deze week niet meer wordt ondersteund door fabrikant Microsoft. "Het was een prima instrument om andere browsers mee te downloaden", zegt de man die de grafzerk oprichtte, Jung Ki-young.Jung gaf omgerekend ruim 300 euro uit aan de grafsteen, waarop hij onder meer het logo van de browser liet zetten. Hij zegt dat hij het moment waarop Microsoft ermee stopte, graag wilde markeren omdat hij ruim een kwart eeuw een 'haat-liefdeverhouding' met de browser onderhield."Het was een vreselijk onding", zegt hij over Explorer. "Dat het desondanks uitliep op een haat-liefdeverhouding, komt doordat Explorer een heel tijdperk heeft gedomineerd."Internet Explorer kostte hem als softwareontwikkelaar meer tijd dan welke andere browser dan ook, vertelt hij. Toch bleven klanten altijd maar eisen dat hun websites en online apps ook in Explorer zouden werken én er goed zouden uitzien.Zijn foto's van de grafsteen gingen intussen de wereld over. Jung heeft de steen weliswaar voor de grap laten maken, maar is verbaasd hoeveel weerklank die vindt. "Nog een reden om dankbaar te zijn voor Explorer", zegt hij. "Heb ik toch in elk geval één keer een wereldgrap kunnen maken."Jung zegt het spijtig te vinden dat Explorer er niet langer is. "Maar ik ga het niet missen." De steen blijft voorlopig staan bij het café van zijn broer in het Zuid-Koreaanse Gyeongju.