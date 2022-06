Vrouw aangereden door dierenambulance: Ze fotografeerde een zeehond

In Bloemendaal is een vrouw ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. Ze belandde onder de wielen van Reddingsteam Zeedieren Velsen, dat was uitgerukt voor een zeehond op het strand. De vrouw is met de traumahelikopter opgehaald.Volgens de reddingsbrigade van het strand was de vrouw foto's aan het maken van de zeehond en het team dat ter plaatse was. Daarvoor ging ze op een handdoek liggen. "De chauffeur van de dierenambulance heeft haar over het hoofd gezien toen hij wegreed", vertelt Ruud van Reddingsbrigade Bloemendaal aan EditieNL.De vrouw zou vervolgens klemgezeten hebben. "De brandweer moest de wagen omhoog takelen om haar te bevrijden."Ze is ernstig gewond geraakt en meegenomen in de traumahelikopter. "We doen nog onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval", laat de politie weten.