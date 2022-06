Zweedse stad zet vunzig pratende prullenbakken neer

De Zweden hebben de strijd tegen zwerfafval naar een heel nieuw niveau getild. Prullenbakken in de stad Malmö zijn omgetoverd in een soort vunzige variant van Holle Bolle Gijs uit de Efteling.



De Zweedse afvalemmers smeken niet om papier, maar produceren erotische quotes. Ze kreunen, vragen om meer en vertellen je sensueel wanneer je op de juiste plek zit met je junk. Elke keer als de bak opengaat, krijg je een erotische reactie van Hölle Bölle Vüns.



Het gaat op dit moment om twee vuilnisbakken bij de Davidshallsbron-brug die luidsprekers én voorgeprogrammeerde zinnetjes hebben. Het idee achter de campagne is mensen laten praten over wat pas echt smerig is, namelijk afval op straat gooien.



Overigens zijn de luidsprekers niet nieuw. Tijdens de pandemie werden de luidsprekers gebruikt om mensen aan te moedigen de anderhalve meter aan te houden.

