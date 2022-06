Inwoners Napels mogen wasgoed toch buiten blijven hangen

Napolitanen mogen hun wasgoed toch buiten laten hangen. Het stadsbestuur van de Zuid-Italiaanse stad ziet af van het voornemen om het te verbieden.Volgens burgemeester Gaetano Manfredi is het buiten hangen van wasgoed in de kleine straatjes karakteristiek is voor de stad. Daarom heeft traditie in deze kwestie prioriteit boven netheid.Op het plan van het stadsbestuur om het laten hangen van wasgoed te verbieden, waren tal van verontwaardigde reacties van inwoners van Napels binnengekomen.Andere maatregelen worden wel doorgevoerd. Zo komen er verboden op het oplaten van ballonnen die met helium zijn gevuld en op het eten en drinken op monumenten. Verder komt er een verbod op het uitkloppen van tapijten vanaf de balkons en uit ramen.