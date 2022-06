Amerikaanse begraafplaats wil af van grafsteen met tekst

In de Amerikaanse staat Iowa heeft een bijzondere inscriptie van een grafsteen voor ophef gezorgd. De familie van ene Steven Paul Owens heeft een ogenschijnlijk hartverwarmende tekst op de steen laten zetten, maar wanneer je de eerste letters onder elkaar leest staat er "fuck off".Forever in our hearts,Until we meet again,Cherished memories.Known asOur brother,Father, papa, uncle,Friend and cousin.Geestig, vond de familie. "Het was een term die hij vaak gebruikte. Hij was heel direct: als hij je niet mocht, sprak hij niet met je", lieten de nabestaanden weten aan KCCI. Toch wil de begraafplaats nu van de steen af. "Op de plek waar de geliefden van mensen liggen, hoort gescheld niet thuis. Stel je voor dat je eeuwig naast deze grafsteen ligt."De familie is de beroerdste niet en wil met de begraafplaats in gesprek. "Het was niet onze bedoeling om er mensen pijn mee te doen. We hopen dat mensen er de humor van kunnen inzien."

"The family said Owens, who died in September 2021 at the age of 59, would say it jokingly. Including it on the headstone was an innocuous way to remember him by, they added."



Deze godslasterende man is maar 59 jaar oud geworden. Als plaatsvervanger van Christus op aarde wil ik u daar wel op wijzen. Kom tot inkeer, want anders loopt het slecht met u af.