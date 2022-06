Miljuschka Witzenhausen omarmt haar vetrollen: Zijn eigenlijk heel mooi

Miljuschka Witzenhausen staat nu al een tijdje bekend om haar #eerlijkefoto's, waarbij ze haar curves laat zien en omarmt. Hoewel ze door zich zo bloot te geven veel mensen helpt, vertelt de 36-jarige in 'Sterrenstof', de nieuwe online serie van RTL Boulevard, lang te hebben getwijfeld om het wel te delen.



"Voor mij is de #eerlijkefoto eigenlijk het moment geweest dat ik keek naar mijn vetrollen en dacht: eigenlijk is het heel mooi"

Miljuschka heeft niet altijd haar curves geaccepteerd. Vooral toen ze jonger was wilde ze liever dun zijn. Maar of ze er gelukkig mee was? "Totaal niet", aldus de presentatrice. "Ik had altijd honger, had het altijd koud en was een beetje labiel daardoor."



Toch is dun zijn nog vaak 'de norm' en daarom creëerde Miljuschka de hashtag 'eerlijke foto'. "Voor mij is de #eerlijkefoto eigenlijk het moment geweest dat ik keek naar mijn vetrollen en dacht: eigenlijk is het heel mooi (…) voor mij heeft iedereen een bepaalde schoonheid en ik zag dat en dacht: hartstikke mooi."



Toch vertelt de tv-kok wel nog even getwijfeld te hebben of ze zichzelf wel zo bloot (letterlijk en figuurlijk) moest geven en was bang wat anderen zouden vinden. "Toen dacht ik: Fock it. Het is gewoon een eerlijke foto."

Reacties

18-06-2022 18:21:53 Emmo

Stamgast



Om nou te zeggen dat die vetrollen mooi zijn is een tweede. Maar als mevrouw Witzenhausen er tevreden mee is, dan vind ik dat best.

18-06-2022 19:31:03 allone

Oudgediende



Ik ben het met haar eens dat schoonheid wordt opgelegd. En natuurlijk is een volle vrouw mooier dan een magere spriet. Maar t belangrijkste is dat men gezond en gelukkig is ( En ja, men kan mét wat vet gezonder zijn dan zonder)



