Ambtenaren Sri Lanka krijgen dag vrij om eten te verbouwen

Een groot deel van de Sri Lankaanse ambtenaren krijgt de komende drie maanden elke vrijdag vrij om in hun eigen tuin eten te verbouwen. Het Aziatische land verkeert in crisis; er is een groot tekort aan voedsel, geneesmiddelen en brandstof en er is sprake van een enorme inflatie.



De maatregel moet helpen het voedseltekort terug te dringen. Daarnaast is er op die manier minder woon-werkverkeer, waardoor er ook minder brandstof nodig is.



De Sri Lankaanse regering betaalt de ambtenaren de komende drie maanden de 'vrije dag' door. In een verklaring staat dat ze de "benodigde faciliteiten" krijgen aangeleverd om voedsel te kunnen verbouwen. De maatregel geldt niet voor medewerkers met een cruciale functie binnen de overheid, zoals bij de water- en elektriciteitsvoorziening of in de zorg. Ongeveer een miljoen van de 22 miljoen inwoners van de eilandstaat werkt bij de overheid.



Een maand geleden waarschuwde premier Wickremesinghe zijn landgenoten dat de komende maanden "de moeilijkste van ons leven worden", vanwege de enorme tekorten. Sri Lankanen staan vaak uren in de rij voor tankstations. Daarnaast is er soms urenlang geen elektriciteit, omdat de stroomvoorziening noodgedwongen moet worden afgesloten.



Onder het bewind van oud-premier Mahinda Rajapaksa gingen de laatste jaren de belastingen flink omlaag en werden er in het buitenland rekeningen afgesloten voor projecten die bijna niets opleverden. Het gevolg was dat er opnieuw moest worden geleend om de rente op die eerdere leningen te kunnen betalen.



Daarna brak de coronapandemie uit, liep het toerisme terug en nam de inflatie flink toe, onder meer door de wereldwijde stijging van energie- en grondstofprijzen. Daardoor is volgens de autoriteiten nu sprake van de ergste crisis in decennia.

Reacties

17-06-2022 18:40:55 Emmo

Quote:

Onder het bewind van oud-premier Mahinda Rajapaksa gingen de laatste jaren de belastingen flink omlaag en werden er in het buitenland rekeningen afgesloten voor projecten die bijna niets opleverden. Waarmee mijnheer natuurlijk, net als Hugo Chavez in Venezuela, ongekend populair werd. En nu kunnen anderen de brokken bij elkaar vegen.



Ik pleit er nog steeds voor op dit soort jobs over te laten aan een ervaren huisvrouw. Zo eentje die het huishoudboekje op orde houdt en voor een reserve zorgt voor onvoorzien. Potverteren kan iedereen. Waarmee mijnheer natuurlijk, net als Hugo Chavez in Venezuela, ongekend populair werd. En nu kunnen anderen de brokken bij elkaar vegen.Ik pleit er nog steeds voor op dit soort jobs over te laten aan een ervaren huisvrouw. Zo eentje die het huishoudboekje op orde houdt en voor een reserve zorgt voor onvoorzien. Potverteren kan iedereen.

17-06-2022 19:14:56 omabep

@Emmo : Ik wilde nog wel positief reageren. Ik laat het dan maar achterwege.

17-06-2022 20:58:24 allone

@Emmo : @omabep : En weten die ambtenaren ueberhaupt iets van eten verbouwen?

17-06-2022 22:36:14 Mamsie

Quote:

er is een groot tekort aan voedsel, geneesmiddelen en brandstof



Dus allemaal eten verbouwen en de apothekers daar laten ook nog wat pillenboompjes groeien. Dus allemaal eten verbouwen en de apothekers daar laten ook nog wat pillenboompjes groeien.

