Apenpokkenvirus krijgt nieuwe naam, huidige zou discriminerend zijn

Het apenpokkenvirus dat nu rondwaart in veel westerse landen moet dringend een andere naam krijgen, vindt een groep wetenschappers. De Wereldgezondheidsorganisatie laat weten dat experts bezig zijn met het bedenken van een nieuwe. Die is nog niet gevonden.



De huidige naam is discriminerend en stigmatiserend, schreven dertig wetenschappers vorige week in een brief. Ze betoogden dat sinds de jaren zeventig uitbraken weliswaar hoofdzakelijk in West- en Centraal-Afrika plaatsvonden, maar dat de recente wereldwijde uitbraak geen duidelijk verband heeft met het Afrikaanse continent en dat de naam daar nu wel naar verwijst.



De onderzoekers, die het virus bij de wetenschappelijke naam MPXV noemen, beklagen zich over het heersende beeld in de media en de wetenschappelijke literatuur: dat het virus in sommige Afrikaanse landen continu rondwaart en waarbij het aantal besmettingen relatief constant is - ook wel endemisch genoemd. Dat beeld klopt niet.



"Het staat vast dat bijna alle uitbraken in Afrika het gevolg waren van een besmetting van dier op mens en dat slechts zelden meldingen zijn geweest van aanhoudende overdracht van mens op mens."



Geen duidelijk verband met Afrika

De huidige wereldwijde uitbraak heeft geen duidelijk verband met Afrika en het virus verspreidt zich nu wél van mens op mens. Door telkens te spreken over het apenpokkenvirus is sprake van een voortdurende verwijzing naar het virus als Afrikaans en dat is zowel onnauwkeurig als discriminerend, vinden ze.



Het bewijs hiervoor zien ze in het gebruik van foto's in de media waarop voornamelijk Afrikaanse patiënten te zien zijn.



De onderzoekers doen in hun brief een suggestie voor een alternatieve naam voor het virus dat nu rondwaart, al rolt die ook niet makkelijk over de tong: hMPXV A.1. De Internationale Commissie voor de Taxonomie van Virussen (ICTV) houdt zich bezig met nieuwe namen voor virussen.



De Wereldgezondheidsorganisatie zegt met experts samen te werken om een ​​nieuwe naam voor apenpokken te bedenken, meldt de BBC.



De Wereldgezondheidsorganisatie houdt volgende week een spoedvergadering om te bepalen of de uitbraak van het apenpokkenvirus moet worden aangemerkt als een noodsituatie, de hoogste alarmfase. De enige andere ziekten waarvoor dit in het verleden is gebeurd zijn de Mexicaanse griep, polio, ebola, zika en covid.

Reacties

17-06-2022 14:23:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.045

OTindex: 27.849

Quote:

maar dat de recente wereldwijde uitbraak geen duidelijk verband heeft met het Afrikaanse continent en dat de naam daar nu wel naar verwijst. Oh? Dus apen komen uitsluitend voor op het Afrikaanse continent?

Eigenaardig. Dus China, Zuidoost-Azië, Indonesië, Zuid-Amerika en Europa horen alle bij het Afrikaanse continent? Volgens mij is dit toch sinds Gondwanaland niet meer het geval.



Kijk dat een naam als Mexicaanse griep naar Mexico verwijst lijkt me duidelijk, maar dat "pest" verwijst naar "politici" omdat beide woorden met een "P" beginnen of omdat veel mensen de pest hebben aan deze beroepsgroep lijkt mij toch ietwat vergezocht.

Zo ook "Apenpokken". Afkomstig van apen via zoönose naar het schijnt. Oorspronkelijk ontstaan in, inderdaad, Afrika. Maar qua naamgeving geen enkele relatie met dat continent. Oh? Dus apen komen uitsluitend voor op het Afrikaanse continent?Eigenaardig. Dus China, Zuidoost-Azië, Indonesië, Zuid-Amerika en Europa horen alle bij het Afrikaanse continent? Volgens mij is dit toch sinds Gondwanaland niet meer het geval.Kijk dat een naam als Mexicaanse griep naar Mexico verwijst lijkt me duidelijk, maar dat "pest" verwijst naar "politici" omdat beide woorden met een "P" beginnen of omdat veel mensen de pest hebben aan deze beroepsgroep lijkt mij toch ietwat vergezocht.Zo ook "Apenpokken". Afkomstig van apen via zoönose naar het schijnt. Oorspronkelijk ontstaan in, inderdaad, Afrika. Maar qua naamgeving geen enkele relatie met dat continent.

17-06-2022 15:11:10 graspol61

Lid

WMRindex: 38

OTindex: 0

Wnplts: ROTTERDAM

S



Dat begrijp ik dus niet !!



Zeuren over discriminatie onderwerpen raken op dus nemen we deze maar Het bewijs hiervoor zien ze in het gebruik van foto's in de media waarop voornamelijk Afrikaanse patiënten te zien zijnDat begrijp ik dus niet !!Zeuren over discriminatie onderwerpen raken op dus nemen we deze maar

17-06-2022 15:32:13 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.214

OTindex: 6.263

Zouden ze 'wetenschapperspokkenvirus' ook discriminerend vinden? Tenslotte staan (stonden) wetenschappers toch redelijk in aanzien, dus lijkt het meer eervol dan neerbuigend.

