Jongen (4) wordt per ongeluk gesteriliseerd tijdens herniaoperatie

Een familie in Houston (VS) sleept een lokaal ziekenhuis voor het gerecht nadat hun vierjarige per ongeluk werd gesteriliseerd.



Het lag volgens advocaat Randy Sorrels in de planning om het kind aan een hernia nabij zijn lies te opereren.



“Dit heeft voor de rest van zijn leven consequenties. We vermoeden dat de chirurg per abuis een vat doorsneed.”



De arts was volgens de familie nonchalant in zijn handelen, maar heeft geen eerdere incidenten op zijn naam staan.



Sorrels vertelt dat de jongen altijd vruchtbaarheidsproblemen zal hebben ondanks het bestaan van moderne technologie.



“De familie maakt zich het meeste zorgen over de mentale gevolgen”, stelt de raadsman tot slot.

Reacties

17-06-2022 08:20:02 Emmo

Lijkt mij een vreemd ongeluk. De locatie van een hernia en de familiejuwelen is zodanig dat naar mijn beperkte verstandelijke vermogens een ongeluk welhaast is uitgesloten.

17-06-2022 09:12:22 allone

@Emmo : ik weet het niet. Lies en familiejuwelen liggen naast elkaar.. dus dat vat zal daar ook in de buurt zijn...

17-06-2022 09:17:08 Emmo

Mogelijk is het artikel in de war met een liesbreuk (hernia inguinalis)? @allone : Op Thuisarts lees ik wat anders. Tussenwervelschijven liggen toch écht niet in de liesstreek.Mogelijk is het artikel in de war met een liesbreuk (hernia inguinalis)?

17-06-2022 10:31:31 Jawel

@allone De grootste verrassing is dat het expliciet vermeld dient te worden.

17-06-2022 11:49:50 venzje

Een liesbreuk wordt in het Engels inderdaad een hernia genoemd, maar in het Nederlands wordt daar iets anders onder verstaan en een béétje vertaler weet dat.



Maar ja... GFC Nieuws. @Emmo : Niet alleen een slordige dokter, in dit geval ook een slordige vertaler.Een liesbreuk wordt in het Engels inderdaad een hernia genoemd, maar in het Nederlands wordt daar iets anders onder verstaan en een béétje vertaler weet dat.Maar ja... GFC Nieuws.

