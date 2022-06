Met werkende machine van Klaas geen stikstofprobleem: Hier speelt meer

Klaas de Boer uit Opperdoes loopt sinds 2019 met het antwoord op het stikstofprobleem; zijn machine filtert ammoniak uit de lucht. Inmiddels zijn er al meerdere partijen, vertegenwoordigers van provincies en Provinciale Staten langsgeweest, maar hoort hij hier verder niks meer van. Met aantoonbare meet-resultaten van een werkende machine in stallen, resteert hem nog één vraag; waar ligt het dan aan?Nu het kabinet met de vrijdag bekend gemaakte stikstofplannen een mes in de agrarische sector zet, kan Klaas de Boer er niet meer omheen. "Als ze de boeren niet willen hebben vanwege de stikstofuitstoot, en wij het systeem hebben, de oplossing. Dan weet je dat er meer achter zit. Wij willen erkenning dat het ding werkt", vertelt hij met de bekendmakingen van vandaag nog vers in gedachten.Want daar steekt het De Boer nou juist. "Al drie jaar lang zijn we er mee bezig. Het rapport Remkes laat zien hoe het moet. Wij laten met de machine zien dat de installatie voor de volledige 100 procent werkt." Op dit moment draait het prototype namelijk op een groot bedrijf: in stal 1 waar de machine staat, worden de resultaten vergeleken met stal 6, waar de kalveren in de 'normale, oude' omstandigheden staan.In beide stallen - stal 1 en stal 6 - staan 160 kalveren met dezelfde voeding. In de eerste stal, de proefstal draait de 'stikstofmachine', er is er namelijk maar ééntje nodig. In stal 6 worden er alleen metingen gedaan. "Ten opzichte van stal 6 is het leefklimaat 80 procent beter dan in de oude stal zonder zijn filterinstallatie, waar de kalveren in leven. Dat komt door die ammoniakafvoer, die wij op een deskundige manier omzetten."De resultaten van de metingen in de verschillende stallen worden door een laboratorium in Duitsland geanalyseerd. "Het is via het laboratorium aantoonbaar dat we grote aantallen liters ammoniak terugwinnen", aldus De Boer.Dat de overheid het aantal boeren in de provincie wil verminderen, dat is volgens De Boer een idee, waarvan de gevolgen niet goed worden overzien. "Als de overheid wil korten voor die boeren, 50 procent. Daar hangen veel industrieën aan vast. Dat wordt een voedselcrisis. Het wordt alleen maar erger, dat kan ik je garanderen."Het probleem van CO2-uitstoot zou volgens hem dan ook alleen maar verschuiven. "Vanuit het buitenland moeten we dan allerlei voedingsmiddelen naar Nederland halen, die producten moeten dan weer verscheept worden, dan haal je toch de CO2 hierheen? Of zie ik dat nou verkeerd?"De installatie om ammoniak te zuiveren zou dan ook dé oplossing zijn, vindt De Boer. De installaties zijn al bij verschillende boeren ingezet om proef te draaien. "Bij de vuilverbranding, kippenboeren, kalvermesterij, vergistingsbedrijven. Daar zijn ze als ik het zo mag zeggen allemaal cum laude geslaagd."Maar benadrukt hij: "Er zijn klanten die zeggen het zit goed, het werkt, maar het is niet gekeurd. Ze moeten dan een proefstalaanvraag aanvragen, dat kan, maar kost veel geld. Ook wil de overheid dat je voor elk diersoort een keur aanvraagt. Daarnaast bevat het residu-stoffen die gebruikt kunnen worden als kunstmestvervanger of als brandstofcel."Voor De Boer roept het besluit van de overheid veel vragen op. Maar aan opportunisme geen gebrek: "We hopen op die erkenning, dat we die keur krijgen. Ons doel is om de machine zo te verbeteren, dat die voor 100 procent zuivert. We houden het voor nu maar op 99 procent, maar ik durf het wel aan."